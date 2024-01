Funivia si schianta in Tirolo, a bordo c'era una famiglia: 4 feriti gravi. La cabinovia è precipitata per 7 metri

Una cabinovia è precipitata oggi in Tirolo. Le cause, probabilmente, sono dovute dalla caduta di un albero sulla fune di sostegno. Sul posto era presente un elicottero. Sono intervenuti i soccorritori e le operazioni della funivia sono state temporaneamente sospese a causa dell'incidente.

Funivia si schianta in Tirolo, la dinamica

Non si sa ancora nulla sull'identità dei feriti.

V lyžařském areálu Hochoetz v rakouské spolkové zemi Tyrolsko se v úterý dopoledne zřítila kabina lanovky. Mluvčí policie agentuře APA sdělila, že těžká zranění utrpěli všichni čtyři lidé, kteří byli uvnitř.https://t.co/upoWkPsGQO👇 — Lidovky.cz (@lidovky) January 9, 2024

Secondo fonti del quotidiano, che hanno parlato di un incidente «drammatico», diversi alberi sono caduti lungo il percorso della funivia. Tuttavia, commentano, è in realtà «altamente improbabile» che una cabina si schianti in un caso del genere. La polizia, riporta l'emittente pubblica Orf, sembrerebbe escludere al momento l'ipotesi del guasto tecnico. Una delle quattro persone ferite gravemente - trasferite negli ospedali di Zams e Innsbruck - versa in condizioni critiche. La cabina ad otto posti è precipitata al suolo intorno alle 10.22. L'intervento di salvataggio è stato difficile ed è stato effettuato da un elicottero: il luogo dello schianto era infatti all'interno di un terreno relativamente accidentato nella foresta. La cabina sarebbe precipitata al suolo da un'altezza di 7 metri circa.

Una famiglia a bordo della cabinovia

Le persone ferite dopo lo schianto sarebbero padre, figlio, figlia e uno zio. Non è ancora nota la nazionalità dei feriti. Lo riporta Bild, citando una dichiarazione della polizia austriaca a Orf. La cabinovia si è schiantata da un'altezza di 7 metri. Ci sono ancora soccorsi sul posto.