Tir si schianta contro tre furgoni sulla A12: un morto e otto feriti

Un tir si è schiantato contro tre furgoni per cause ancora da accertare. Un morto, otto feriti il bilancio. È successo sull'autostrada A12 direzione nord intorno al km 109, tra i caselli di Carrara e Sarzana. Un bilico adibito al trasporto di olii alimentari, vuoto al momento dell'incidente, si è scontrato contro tre furgoni che risultavano fermi in corsia di emergenza.



con due squadre hanno estratto i feriti incastrati tra le lamiere con il supporto degli operatori del 118 arrivati con cinque ambulanze e l’elicottero Pegaso. Ancora chiusa l’autostrada. Sul posto per i rilievi anche la Polizia Stradale di Viareggio e personale dell’autostrada Salt.

Ultimo aggiornamento: 17:15

