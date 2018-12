Caccia all'ultrà a Rimini: nel mirino i tifosi del Cesena

Un gruppo di una ventina di ragazzi, armati di bastoni e urlando cori da stadio, ieri sera ha sfondato i vetri di una vettura parcheggiata davanti ad un pub di Santarcangelo, minacciando gli avventori del locale. Secondo alcuni testimoni stavano dando la caccia a tifosi del Cesena, ma i carabinieri di Santarcangelo arrivati sul posto, quando il gruppo si era già dileguato, non confermano si sia trattato di ultras del Rimini.



La versione ufficiale è che al momento si indaga solo per il danneggiamento del finestrino dell'auto parcheggiata nei pressi del locale, appartenete ad un turista siciliano. Non vi sarebbero telecamere di sicurezza in zona. I carabinieri hanno raccolto comunque la testimonianza di uno dei proprietari del pub che ha raccontato come diversi giovani, con i volti travisati da caschi e cappellini, hanno aggredito i clienti fuori del locale, spaccando bicchieri e bottiglie, oltre al finestrino dell'auto.

