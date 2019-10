Bimba di 6 mesi morta con la testa incastrata nel letto: denunciata la nonna

La bimba di 6 mesi era rimasta da sola nel letto, mentre la nonna era andata al bagno, nella sua casa di Torino. Poi, la piccola ha iniziato a gattonare nel letto, finendo con la testa incastrata tra il materasso e la testiera del letto. E poi è morta mentre i soccorritori cercavano di portarla all'ospedale infantile Regina Margherita. La nonna è stata denunciata per abbandono di minore.

Testa incastrata tra letto e mobile, muore bimba di 6 mesi a Torino: era a casa della nonna

Ieri sera la donna, 56 anni, si è assentata per andare in bagno, lasciando la nipotina che le era stata affidata dai genitori sul letto. Al ritorno in camera, ha trovato la piccola priva di sensi, con la testa incastrata tra il letto e un mobile. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, la bimba si deve essere spostata cercando di gattonare verso la sponda del letto ed è caduta nella fessura.

Soccorsa dal 118, è morta in ambulanza durante il trasporto all'ospedale infantile Regina Margherita per arresto cardiocircolatorio. Domani verrà assegnato l'incarico al medico legale per eseguire l'autopsia.

