Mercoledì 29 Maggio 2024, 06:00

In corsa per aggiudicarsi uno degli oltre 20mila posti disponibili per medicina: al via i test tra gli aspiranti camici bianchi, ma queste prove saranno le ultime. Dal prossimo anno, infatti, si cambia. Sono iniziati i test di accesso per l’ingresso a numero programmato per medicina e per veterinaria: le prime date, ieri e oggi, si ripeteranno il 30 e il 31 luglio prossimo. I candidati iscritti ai test sono in tutto 71.508: vale a dire 67.260 per medicina e odontoiatria e 7.862 per veterinaria.

La prova di quest’anno si svolge in presenza e su carta, è stata organizzata dal ministero dell’Università e della ricerca dopo la bocciatura da parte del Tar dei test dello scorso anno, i Tolc Med, contestati e travolti da una valanga di ricorsi. Il test quest’anno prevede 60 quesiti, a cui i candidati dovranno rispondere nei 100 minuti di tempo a disposizione, scegliendo una risposta tra le 5 proposte. La principale novità di quest’anno riguarda le domande: fanno parte di una banca dati di 3500 quesiti già pubblicata il 5 maggio scorso.

Per la seconda sessione, a cui potranno partecipare tutti, anche i candidati di questa prima sessione, la banca dati di ulteriori 3500 quesiti verrà pubblicata all’inizio del mese di luglio.

I QUESITI

In questo modo i candidati si sono esercitati, nei 20 giorni precedenti la prova, con la speranza di trovare poi al test proprio i quesiti già svolti. I 60 quesiti sono divisi in 4 di competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi, 5 di ragionamento logico e problemi, 23 di biologia, 15 di chimica, 13 di fisica e matematica. Tra i primi racconti, raccolti ieri a caldo tra i candidati che uscivano dalla prova, c’è la frase di Don Abbondio estratta dai Promessi Sposi di Manzoni, le vitamine, la definizione di deflazione e il calcolo dell'accelerazione di una Ferrari. La competizione è alta e gli esperti si attendono punteggi minimi più alti per poter rientrare nei 20 mila posti disponibili. Ma sul punto c’è ancora qualche incertezza. Quest’anno, comunque, in base ai decreti firmati dalla ministra all’Università e alla ricerca Anna Maria Bernini ci sono 1231 posti in più rispetto al 2023: per la facoltà di medicina e chirurgia sono attualmente previsti infatti 20.867 posti, di cui 1400 riservati ai cittadini che non fanno parte dell’Unione europea residenti all’estero, rispetto ai 19636, di cui 1305 non Ue, del 2013. I posti per i corsi di odontoiatria sono 1.535 e lo scorso anno erano 1.386.

Per veterinaria sono disponibili 1.272 posti a fronte dei 1141 posti dello scorso anno. È stata aumentata quindi la disponibilità in tutti i corsi, ma i posti sono stati assegnati alle università solo in via provvisoria, in attesa della definizione dell’accordo che sarà assunto nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni.

LA RIFORMA

«Organizzare questo test - ha spiegato la ministra all’università e alla ricerca Anna Maria Bernini - è stata una sfida anche per noi dopo che una sentenza del Tar ha annullato il sistema dei Tolc. Abbiamo corso e fatto di tutto per consentire di svolgere il test anche quest'anno, predisponendo una banca dati aperta e pubblica con domande e risposte. Quest'anno i posti a disposizione sono 1.231 in più rispetto allo scorso anno e 5mila in più in confronto a due anni fa. Stiamo superando le rigidità del numero chiuso perché per troppi anni le ambizioni e le aspirazioni di studenti e studentesse non sono state valorizzate, ma deluse. Abbiamo bisogno di medici e soprattutto di medici bravi. Stiamo lavorando a una riforma strutturale». Potrebbe essere attuata il prossimo anno. La Commissione Istruzione del Senato ha infatti adottato, praticamente all’unanimità, il testo base da cui partire. In sostanza è prevista l’iscrizione libera a tutti al primo semestre di medicina, durante il quale gli studenti dovranno dimostrare di poter ottenere buoni risultati superando gli esami di area biomedica, veterinaria, farmaceutica e sanitaria e ottenere i crediti previsti.

Se poi non si supera questo primo step, gli studenti possono iscriversi alle facoltà affini dove possono tornare utili i crediti ottenuti, senza pagare ulteriori tasse universitarie. In questo modo non perdono un anno accademico perché passano direttamente al secondo semestre, ad esempio delle facoltà di biologia o farmacia, né i soldi dell’iscrizione.