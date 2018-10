Test di Medicina, pronta pioggia di ricorsi: in prima fila gli studenti del Centro-Sud

Pioggia di ricorsi contro le presunte irregolarità nel test per accedere alla Facoltà di Medicina. Consulcesi, network legale che tutela medici e chi aspira a diventarlo, ha messo a disposizione degli studenti il portale www.numerochiuso.info e attivato una campagna social con l'hashtag #MeLoMerito, raccogliendo le storie raccontate dai ragazzi. E ha stilato l'identikit di chi si sta preparando a presentare un ricorso contro l'esclusione. Nel 55% dei casi si tratta di donne, e due volte su tre, cioè il 71%, chi intende presentare ricorso è del Centro-Sud. In particolare, giovani provenienti da Sicilia (23%), Puglia (11%) e Lazio (10%). Ma numeri significativi si registrano anche in Toscana (9%), Calabria (8%) e Campania (6%). Al Nord invece c'è un inedito picco di casi in Lombardia, che ha registrato il 15%. «Fin dall'istituzione del numero chiuso siamo a fianco dei candidati penalizzati da una selezione inadeguata ad accertare competenze e attitudini necessarie per intraprendere la carriera medica», commenta Massimo Tortorella, presidente Consulcesi. Che aggiunge: «Anche quest'anno vogliamo dare voce a chi chiede meritocrazia e rispetto delle regole e lo faremo non solo in tribunale, ma anche attraverso le dirette testimonianze dei ragazzi che si rivolgono a noi». Le proteste e le segnalazioni degli studenti partite nei giorni stessi dei test, continuano attraverso la campagna social #MeLoMerito.

