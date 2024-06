Test di medicina 2024, graduatoria e i punteggi online da oggi: dove vederli

Sono stati pubblicati sulla piattaforma Universitaly i punteggi anonimi della prima sessione del test di medicina 2024, svolta il 28 maggio scorso. Solo i candidati che ricordano il proprio codice alfanumerico potranno sapere se hanno superato o meno i test. Tutti gli altri, invece, dovranno aspettare la graduatoria nominativa, prevista per il 19 giugno. La graduatoria, sempre anonima, sarà stilata, invece, nelle prossime ore.

Seconda sessione

Ma non sarà la graduatoria definitiva: ci sarà un'altra sessione dei test, infatti, il 30 luglio.

Dal 19 giugno sarà disponibile sulla piattaforma Universitaly l'elaborato e la scheda anagrafica della prima sessione. Per chi non avesse superato i test del 28 maggio scorso, è possibile sottoporsi di nuovo ai test di ammissione il 30 luglio.

L'uscita delle graduatorie posticipata

La consultazione delle graduatorie anonime del test sostenuto il 28 maggio è stata posticipata dal 6 giugno a oggi 10 giugno a causa del decreto ministeriale n.760 secondo cui gli studenti che hanno sostenuto il Tolc-med 2023 hanno ottenuto la possibilità di essere inclusi nella graduatoria finale. Ma solo per coloro che hanno ottenuto un punteggio minimo sufficiente.

Dal 29 maggio, infatti, chi ha sostenuto il test nel 2023 può indicare le preferenze delle sedi e fare istanza di inserimento nella graduatoria 2024. Il requisito per fare richiesta è il possesso di un punteggio minimo: 56,59 per Medicina e Odontoiatria e 53,24 per Veterinaria.

Le prossime date da segnare

Per chi parteciperà alla sessione del 30 luglio le date da ricordare sono le seguenti: il 10 luglio verrà pubblicata la banca dati tra cui vengono scelti i quesiti a cui i candidati dovranno rispondere; l'8 agosto usciranno i punteggi anonimi e il 28 agosto verranno pubblicati su Universitaly, nella propria area personale, l'elaborato e la scheda anagrafica; fino al 2 settembre è possibile inserirsi in graduatoria e indicare le preferenze il 10 settembre è prevista l'uscita della graduatoria nazionale e dal 18 settembre verranno pubblicate le graduatorie dello scorrimento.