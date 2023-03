Bologna, il pensionato (insospettabile) con un tesoro di 100mila oggetti preziosi in casa: valgono almeno 6 milioni di euro

Incredibile scoperta a Bologna: dai diamanti agli orologi di marca, dalle armi e divise antiche fino ad oggetti insoliti come fossili del neolitico e un dente di Mammuth. È il tesoro di merce rubata sequestrato dalla polizia a un insospettabile pensionato settantenne, denunciato a piede libero per ricettazione. Tra la casa dove abita con la moglie, altri tre appartamenti fra Bologna e il Ravennate e alcune cassette di sicurezza sono stati trovati almeno 100.000 pezzi, con un valore stimato in circa 6 milioni di euro.

Bologna, il tesoro di un pensionato

Buona parte dei beni sarebbe riconducibile a furti commessi negli ultimi 20 anni, in appartamenti e su treni, ma anche provento di truffe, scippi e borseggi. Il pensionato, un professionista incensurato che in passato ha lavorato per una importante azienda, secondo gli investigatori della squadra Mobile che hanno condotto l'indagine avrebbe acquistato la merce direttamente dagli autori dei “colpi”.

Non l'avrebbe fatto per rivenderla, ma per pura passione di collezionare e accumulare questi oggetti. Alcuni erano in bella vista in casa, altri in nascondigli insoliti (barattoli di crema per le mani, cesti di biancheria sporca). Gli agenti hanno trovato anche 330.000 mila euro in contanti nascosti in un finto libro. Per sequestrare materialmente la merce la polizia si è dovuta avvalere di una ditta di traslochi, che ha utilizzato 65 casse per trasportare tutto.

Finora è stato possibile restituire ai proprietari circa un decimo della refurtiva, per un valore di circa 600mila euro, provento di furti commessi nel Bolognese fino all'autunno 2022. Il resto dei pezzi sono stati fotografati e pubblicati in una apposita sezione del sito della Questura di Bologna, dove sono disponibili per la visualizzazione per chi dovesse riconoscerli.