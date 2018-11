Terrorismo, jihadista pronto a immolarsi: condannato a 5 anni e 10 mesi

Il marocchino, che viveva a Genova in una casa popolare occupata abusivamente, era stato fermato ad agosto per maltrattamenti nei confronti della compagna. Il suo nome era inserito nella black list dei foreign fighters, ed era segnalato come importante esponente dell'Isis.



La Digos di Genova aveva trovato nelle memorie del telefono le istruzioni per costruire ordigni con vecchi cellulari e per fare stragi con tir e auto rubate. In alcune conversazioni aveva detto di avere ricevuto la 'chiamata del Chiamantè, elemento che aveva fatto ritenere agli investigatori che stesse aspettando istruzioni per colpire in Italia. © RIPRODUZIONE RISERVATA