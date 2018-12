Terremoto alle pendici del Vesuvio, gente impaurita nelle strade

Ultimo aggiornamento: 12:54

Un mini-, ma la profondità bassissima ha fatto sì che la scossa venisse avvertita chiaramente dalla popolazione alle pendici del. La scossa è stata registrata dall'Osservatorio Vesuviano alle 11.10 di oggi ed ha avuto profondità di soli 2,07 km. Gente in strada in molti paesi, dae allarme anche adove la popolazione ha avvertito ilsprattutto nei quartieri orientali. Al momento non vengono segnalati danni a persone o cose.