Terremoto a Verona poco dopo le 14, paura in una vasta area

Un terremoto piuttosto forte è stato avvertito in provincia di Verona proprio nel giorno in cui una forte scossa di 6.4, con epicentro vicino Zagabria, è stata avvertita in mezza Italia, dal Trentino a Napoli. Il terremoto, di magnitudo 3.4 è stato regiostrato dall'Ingv alle 13.02 con epicentro a Salizzole, nel Veronese. La profondità è stata di 11 chilometri. Non si hanno al momento notizie di danni a persone o cose.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr">[DATI UFFICIALI]<br><br>Un <a href="https://twitter.com/hashtag/terremoto?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#terremoto</a> di magnitudo 3.4 è avvenuto alle ore 14:02 nei pressi di Salizzole (<a href="https://twitter.com/hashtag/Verona?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Verona</a>) ad una profondità di 11 km.<br><br>La scossa è stata debolmente avvertita nella zona epicentrale, in particolare a Salizzole e Bovolone. <a href="https://t.co/kkvvZII8wA">pic.twitter.com/kkvvZII8wA</a></p>— Il Mondo dei Terremoti (@mondoterremoti) <a href="https://twitter.com/mondoterremoti/status/1343909134270398466?ref_src=twsrc%5Etfw">December 29, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

