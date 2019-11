Terremoto di magnitudo 2,9 della scala Richter in Valtellina. La scossa è stata registrata alle 21.22. L'epicentro in territorio di Ponte in Valtellina (Sondrio) a una profondità di 13 chilometri. Non si registrano al momento danni a persone o cose. La scossa è stata avvertita tra Grosotto e Delebio (Sondrio). C'è chi ha segnalato forti boati.

