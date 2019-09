Ultimo aggiornamento: 09:25

Una serie di scosse di terremoto ha colpito l' Umbria in mattinata. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) individua l'epicentro a, in provincia di Perugia. La prima delle cinque scosse è arrivata alle 7.22, facendo registrare una magnitudo di 3.0. L'ultima alle 7.42 di magnitudo 2.0. Non si segnalano al momento danni a persone o cose.