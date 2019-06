Terremoto a Massello in provincia di Torino: scossa di magnitudo 3.1 tra Pinerolo e Sestriere

Terremoto in provincia di Torino. La scossa di magnitudo 3.1 è stata registrata dall'Ingv alle 19.35 con epicentro a Massello un piccolissimo comune di 53 abitanti alle porte del capoluogo piemontese, che si trova nella Valle Germanasca e fa parte della Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca.

Ultimo aggiornamento: 20:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il sisma, avvenuto a una profondità di 16 chilometri, è stato avvertito dalla popolazione anche in altre zone limitrofe. L'ultima scossa in provincia di Torino risale al 19 febbraio scorso con magnitudo 2.1, registrata a tre chilometri da Mattie, in provincia di Torino, alle 10.02 a una profondità di 12 chilometri.