Terremoto a Siena di 3.2, avvertito anche a Firenze e Pisa: paura nella notte

Terremoto in provincia di Siena. Una scossa di magnitudo 3.2 è stata rilevata dall'istituto nazionale di vulcanologia (Ingv) all'1.03 di questa notte. Il sisma ha avuto profondità di 8 km con epicentro a Colle di Val d'Elsa. Tra i comuni più vicini all'epicentro, Poggibonsi e San Gimignano, dove si registra allarme tra la popolazione. Il sisma è stato avvertito chiaramente anche a Siena, Firenze e persino a Pisa. Alle 0.40 era stato registrato, con lo stesso epicentro, una scossa più debole di 2.6. Per ora non si registrano notizie di danni.



Mamma che ansia .....terra perché devi tremare ?! #Terremoto — Ile #SiamoSoloNoise (@ilenia_fornelli) 28 giugno 2019

Sentita anche a Firenze #Terremoto — LilywhiteLilith (@LilithLilywhite) 28 giugno 2019

