Terremoto, nuove scosse per il bradisismo nei Campi Flegrei: l'evento avvertito anche a Napoli

La terra torna a tremare nella zona dei Campi Flegrei. Una serie di eventi sismici legati al bradisismo flegreo hanno interessato oggi in particolare l'area a Sud-Ovest della Solfatara. Undici gli eventi registrati dai sismografi dell'Osservatorio Vesuviano tra le ore 8,10 e le 10,48. L'evento di maggiore intensità si è avuto alle ore 10,14 di magnitudo 1,0 della scala Richter ad una profondità di 1910 metri, localizzato sulla linea di costa a confine tra Pozzuoli, località La Pietra, e il quartiere di Bagnoli a Napoli. Questo evento, avvertito dai residenti della zona e dell'area del vulcano Solfatara, ha concluso una serie di sei scosse registrate nell'arco di 6 minuti, tutte di bassa energia.

Non vengono finora registrati disagi o danni alla popolazione. In campo per le verifiche la Polizia Municipale e le squadre della Protezione civile locale. L'attività sismica dovuta alla fase ascensionale del bradisismo è ripresa con una certa intensità dai primi giorni del nuovo anno. Oggi si sono registrati i nuovi terremoti dopo due giorni di pausa seguiti ad una scossa di magnitudo 1,4 verificatasi all'alba di venerdì scorso. Anche se di bassa intensità, come spesso accade nella zona, gli eventi sismici sono stati avvertiti dalla popolazione dell'area che li ha riportati sui social network ed in particolare nei gruppi dedicati.

Come le autorità hanno più volte sottolineato, si tratta di attività sismiche che non hanno nulla di straordinario in questa particolare fase dei Campi Flegrei.