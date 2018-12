Una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 si è registrata stasera verso le 21,27 in provincia di Brescia. L'epicentro è statop localizzato a Urago d'Oglio, a una profondità di 10 km. Al momento non si segnalano danni e feriti, ma solo tanto spavento. Molte persone, infatti, avvertita la scossa si sono riversate in strada. © RIPRODUZIONE RISERVATA