Terremoto nel Cilento, scossa avvertita anche a Salerno

Ultimo aggiornamento: 17:27

Un terremoto di magnitudo ML 3.4 è avvenuto nel. La scossa è stata avvertita dalla Sala Sismica dell'INGV di Roma alle 16:24 del 5 novembre con coordinate geografiche (lat, lon) 40.41, 14.78 ad una profondità di 22 km. Il terremoto è stato avvertito a Salerno, sulla costa sorrentina e anche nell'area cilentana di Agropoli, Capaccio Paestum, Castellabate e in altri comuni limitrofi.Dopo il tweet pubblicato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, sono apparsi alcuni commenti che segnalavano la scossa in particolari punti della: «Avvertita in tutta la penisola sorrentina soprattutto a Vico Equense». Nei minuti successivi, altre segnalazioni della scossa (che non avrebbe provocato danni) nei paesini a sud di Salerno: «Avvertita a Trentinara».