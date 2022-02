Terremoto, scossa a Reggio Emilia di magnitudo 4.0: avvertita anche a Bologna, Parma, Verona e Milano

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita in provincia di Reggio Emilia alle 19.55. Ingv comunica che la magnitudo del sisma è stata di 4.0, con un epicentro localizzato a 3 km dal comune di Bagnolo in Piano (RE). L'epicentro è localizzato a 7 km di profondità. La scossa è stata avvertita anche a Parma, Bologna e Modena. Sui social segnalazioni anche da Mantova, Verona, Bergamo e Milano. Gli utenti parlano di una scossa di breve durata, ma di forte intensità. Al momento non si segnalano danni.

Paura nella bassa emiliana

È stata una scossa breve, ma avvertita nettamente nella bassa emiliana, fra Modena e Reggio Emilia, in attesa di definizione e localizzazione, qualche minuto prima delle venti. È stata avvertita nettamente nei due capoluoghi, ma anche in molte aree limitrofe, fino nelle aree di confine di Lombardia e Veneto. Al momento non si segnalano danni a persone o cose, anche se, come sempre in questi casi, partiranno le ricognizioni. Anche se non sembrano esserci conseguenze, il terremoto ha risvegliato la paura in una zona, che quasi dieci anni fa, fu duramente colpita da un sisma che provocò morti e danni.

Le segnalazioni social

Immediate le segnalazioni sui social dopo il sisma. L'hashtag #terremoto è primo in tendenze su Twitter. Anche il cantautore Paolo Belli ha segnalato la scossa a Carpi. I messaggi degli utenti arrivano principalmente dalla zona interessata, fra Reggio Emilia e Modena, ma anche da altre città del nord come Verona, Milano e Bergamo.

