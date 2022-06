Terremoto a Reggio Calabria di 3.6, scossa avvertita anche a Vibo Valentia e Catanzaro

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 ha colpito oggi la Calabria. La scossa, secondo i dati Ingv, alle ore 18.34 e localizzata a Caulonia, in provincia di Reggio Calabria, ad una profondità di 11 km. Il sisma è stato avvertito distintamente dalla popolazione nei comuni limitrofi, ma anche nelle province di Vibo Valentia e Catanzaro.

APPROFONDIMENTI LA SCOSSA Terremoto ad Ascoli Piceno IL SISMA Terremoto in Albania SISMA Terremoto ad Ariccia, a pochi chilometri da Roma: scossa di... IL SISMA Terremoto a Crotone, scossa di magnitudo 3.2 ad est di Umbriatico PAURA Terremoto in Calabria: evacuati uffici e scuole nella zona di...

Numerose le segnalazioni sui social. In tanti riferiscono di una scossa di terremoto avvertita «forte e chiara». Non si segnalano, per fortuna, danni a persone o cose. Il sisma è stato avvertito in gran parte della Calabria meridionale: nei vicini comuni di Siderno e Locri, ma anche in aree dell'entroterra come Polistena. Il terremoto è stato sentito anche a Vibo Valentia e Catanzaro.