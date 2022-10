Terremoto a Napoli oggi, nuova scossa a Pozzuoli avvertita dalla popolazione

I sismografi dell’Osservatorio Vesuviano hanno registrato alle ore 2,02 di questa notte un terremoto di magnitudo 2 della scala Ritcher con epicentro nella zona dell’Accademia Aeronautica (Pozzuoli) ad una profondità di 2 chilometri. La gente ha dichiarato di aver sentito prima un boato. L’evento sismico è stato avvertito nella zona alta della città, nella zona di Pisciarelli e sul lungomare di via Napoli.

#terremoto segnalato dagli utenti della app Rilevatore Terremoto a 10km da #Napoli, #Italia. 2 segnalazioni in un raggio di 0km. Scarica la app da https://t.co/zfhFZb9ZxN per ricevere allerte in tempo reale pic.twitter.com/rdJV44qFG1

