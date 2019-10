Terremoto in Umbria, scossa di 3.0 a Cascia: paura tra i residenti

Un terremoto di magnitudo 3.0 è avvenuto nella zona di Cascia a Perugia poco dopo le 8. Il sisma si è verificato a una profondità di 10 km. Ieri sera inveve una scossa di 3.3 era stata registrata in Friuli, il sisma era stato preceduto da un forte boato.

Earthquake Ml. 3.0 19/10/28 07.14

Gmt.42.7148 13.0408 dpt 9.9km.

Near city Cascia.

Data from SURVEY-INGV.

