Terremoto vicino Parma di magnitudo 3.5. La scossa ha avuto come epicentro Valmozzola (poco distante da Berceto e Borgo Val di Taro) e si è verificata alle 15.27 di oggi 5 ottobre 2020 a una profondità di 61 km. Secondo la scala Richter, un evento sismico di magnitudo 3.5 è classificato come terremoto "molto leggero"e descritto nel modo seguente: spesso avvertito, ma generalmente non causa danni.

Ultimo aggiornamento: 16:17

