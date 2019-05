Terremoto a Palermo di 3.3, avvertito sulle Madonie

Ua scossa di terremoto è stata registrata in provincia di Palermo alle 10.09. L'istituto nazionale di vulcanologia ha rilevato magnitudo di 3,3 ed epicentro poco lontano da Gangi (a 120 chilometri dal capoluogo). La profondità è di 5 km. La scossa è stata avvertita in alcuni paesi circostanti. Non risultano - al momento - danni a persone o cose.

Marte, terremoto rilevato da sonda Insight Nasa: è la prima volta, ecco cosa significa

Ultimo aggiornamento: 10:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA