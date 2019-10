Terremoto a Chioggia di 3.3, paura a Venezia tra cittadini e turisti. L'Ingv: «Sciame in corso»

Terremoto, paura 28 minuti dopo mezzogiorno nella laguna veneta. Una scossa di magnitudo 3.3 è stata registrata dall'istituto nazionale di vulcanologia nel mare Adriatico a pochi chilometri dalla costa. Il sisma, a profondità di otto chilometri, è stato distintamente avvertito in un'area piuttosto vasta, da Chioggia a Venezia e Jesolo. Allarme anche tra i numerosi turisti presenti nella città come attestano i profili social. Al momento non risultano segnalazioni di danni a persone o cose.

Sciame sismico. Uno sciame sismico ha interessato l'Italia con scosse di terremoto minime che hanno colpito anche nel mare Adriatico davanti a Chioggia (Venezia). Secondo l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia la scossa registrata è stata di magnitudo 3,3 ed è stata rilevata a otto chilometri di profondità. Non sono stati registrati danni a persone e cose.



