Terremoto a Udine di 3.4 avvertito in tutta la provincia

Terremoto, momenti di paura a Verzegnis, a 42 chilometri da Udine, per uno sciame sismico in serata che ha interessato tutta l'area friulana. La scossa più forte, alle 23.54 di magnitudo 3.4 a profondità di soli 8 chilometri, è stata avvertita distintamente a Udine e in tutta la provincia. Molti cittadini (alcuni sono scesi nelle strade) affermano di aver udito un boato.

Ultimo aggiornamento: 01:21

