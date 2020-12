Terremoto a Reggio Calabria di 3.9 avvertito nel sud della regione (e anche a Messina)

Terremoto oggi a Reggio Calabria. Un sisma di magnitudo 3.9, con parecchie repliche, è stato avvertito alle 11.57 a Roccaforte del Greco a profondità di 18 km. Il terremoto è stato avvertito in una vasta area della Sila e del sud della Calabria e, più debolmente, anche a Messina. Le repliche più importanti alle 12.00 (2.3), alle 12.08 (2.1) eb alle 12.12 (2.6). Grande spavento tra la popolazione, ma per ora non sono segnalati danni.

