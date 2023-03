Terremoto Umbria, nuova forte scossa di 4.6 alle 20.05 dopo quella del pomeriggio. Scuole chiuse a Perugia, a Umbertide 30 evacuati

Terremoto oggi a Perugia. Due nuove forti scosse nei pressi di Perugia si sono registrate a distanza di cinque minuti l'una dall'altra: la prima, alle 20.08, ha avuto una magnitudo di 4.6, la seconda, alle 20.13, di 3.9. Secondo quanto riferito, i palazzi hanno tremato anche nel centro del capoluogo umbro. Le autorità fanno sapere che sono una trentina le persone precauzionalmente evacuate nella zona di Umbertide. Sono state evacuate quattro palazzine e due abitazioni oltre ad un'azienda che presenta una trave lesionata. A Umbertide stanno operando cinque squadre dei vigili del fuoco con tre funzionari tecnici. Più di una sessantina le chiamate giunte ai centralini.

Scuole chiuse a Perugia

Scuole chiuse per precauzione anche a Perugia domani, venerdì, e sabato dopo il forte sisma registrato nella zona di Umbertide. Lo ha deciso il Comune che in serata ha emanato un'ordinanza. La chiusura è stata disposta in modo da procedere in via cautelativa a sopralluoghi per verificare eventuali danni e lesioni alle strutture sedi di istituti scolastici, pubblici e privati di ogni ordine e grado, comprese strutture per la prima infanzia, università, e istituti di alta formazione, e garantire, per quanto di competenza, le condizioni di sicurezza per lo svolgimento delle attività didattiche.

Terremoto a Napoli oggi, nuova scossa nei Campi Flegrei avvertita dalla popolazione: paura e abitanti in strada

Cosa è successo nel pomeriggio

La prima forte scossa, di magnitudo 4.4, è stata registrata alle ore 16.05 con epicentro 5.1 chilometri da Umbertide (PG), a 9.0 chilometri da Montone (PG), a 16.7 chilometri da Gubbio (PG) e ad una profondità di 10 chilometri. Il sisma è stato avvertito da Firenze a Terni e Orvieto. A Perugia molta gente è scesa in strada. Anche sui social sono tantissime le segnalazioni degli utenti. «Ho sentito una scossa forte, la mia casa ha tremato. Voi tutto bene?», scrive Giulia su Twitter. «Il mio divano si è mosso», ha raccontato Paola in un post su Facebook. «L'ho sentito io in provincia di Arezzo santo cielo, l'unica del mio ufficio, e mi prendevano per pazza», ha detto Lea su Twitter.

Circolazione dei treni precauzionalmente sospesa sulla ex Ferrovia centrale umbra tra Ponte Pattoli, nella zona di Perugia, e Ranchi, nel tiferate. Lo ha annunciato Rfi, che gestisce la linea. La sospensione precauzionale del traffico ferroviario è stata adottata - riferiscono le Ferrovie - per consentire ai tecnici di Rete ferroviaria italiana (Gruppo FS) i controlli previsti dalle normative di sicurezza sullo stato della linea dopo l'evento sismico.

Giani: scossa avvertita anche ad Arezzo e Siena

«Scossa di terremoto avvertita nelle province di Arezzo e Siena. Stiamo verificando con la sala operativa regionale la situazione. Stimata magnitudo tra 4.3 e 4.8 con epicentro provincia di Perugia». Lo scrive su Facebook il presidente della Toscana Eugenio Giani.