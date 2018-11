Terremoto nel Piacentino, avvertito da Parma a La Spezia

Un terremoto di magnitudo 3.2 è stato avvertito in provincia di Piacenza. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 8 km di profondità ed epicentro a 2 km da Ferriere (Piacenza) e a 12 da Santo Stefano d'Aveto (Genova). La scossa è stata avvertita chiaramente dalla popolazione sull'Appennino al confine tra Emilia, Toscana e Liguria, in particolare nella val di Taro, a Parma e La Spezia. Non sono per ora segnalati danni a persone o cose.

Ultimo aggiornamento: 01:11

