Terremoto a Norcia di 4.1 scuote il Centro Italia: avvertito a Pescara, Viterbo e debolmente a Roma

Terremoto, paura nella notte a Norcia per una scossa di magnitudo 4.1 alle 2.02 a profondità di soli otto chilometri. Il sisma è stato seguito da alcune repliche meno intense. Grande paura tra la popolazione in Umbria, Lazio e Abruzzo. Tra i centri più vicini all'epicentro anche Accumoli e Amatrice. Sui social network testionianze di cittadini che hanno sentito la scossa sino a Pescara e Viterbo. Il sisma è stato avvertito debolmente anche nei quartieri settentrionali di Roma. Al momento non si hanno informazioni su eventuali danni a persone o cose.

Il sisma è stato seguito dopo pochi muniti da due repliche di magnitudo 3.2 e 2 nella stessa zona e preceduto ieri sera da altre quattro scosse di magnitudo comprese tra 2.8 e 2 con epicentro invece vicino Trevi (Perugia). Le scosse di magnitudo 4.1 e 3.2, in particolare, sono state avvertite distintamente anche nel Reatino, dove al momento non si segnalano comunque danni.

