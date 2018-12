Terremoto, nuova scossa sull'Etna avvertita anche a Catania e Giarre

Ancora paura sull'Etna dove una nuova scossa di terremoto è stata avvertita nei paesi alle pendici del vulcano ed anche sulla costa, a Giarre e Catania. L'istituto nazinale di vulcanologia ha rilevato per il sisma, alle 19.30, una magnitudo di 3.4 a profondità di soli due chilometri. Il terremoto è stato avvertito chiaramente dalla popolazione duramente provata da giorni dallo sciame in corso. I comuni più vicini all'epicentro sono Ragalna e Zafferana Etnea. Per ora non sono segnalati danni a persone o cose.

Ultimo aggiornamento: 19:58

