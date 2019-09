Terremoto in provincia di Cosenza di 3.2, epicentro a Diamante

Terremoto in Calabria poco dopo la mezzanotte (alle 0.39) lungo la costa nord-ovest. La scossa ha avuto una magnitudo di 3.2 in provincia di Cosenza. Il comune più vicino all'epicentro è Diamante, distante solo 3 chilometri. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma, debolmene avvertito, ha avuto ipocentro a 273 km di profondità. Non si segnalano danni a persone o cose.

Terremoto, serie di scosse in Umbria: magnitudo 3.0 a Norcia



Ultimo aggiornamento: 01:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA