Terremoto in Calabria di 3.6 (e replica di 2.5): paura a Vibo, Palmi, Soverato e Reggio

Terremoto, forte scossa avvertita in Calabria oggi alle 20.19. Il sisma, di magnitudo 3.6, è stato avvertito in provincia di Vibo Valentia con epicentro tre chilometri a sud-est di Dinami. La profondità rilevata dall'istituto di vulcanologia è stata di 12 chilometri. Il terremoto è stato avvertito in una vasta area, da Palmi a Soverato e, più debolmente, anche a Reggio Calabria. Alcune persone sono uscite in strada nel timore di crolli ma allo stato non vengono segnalati danni a persone o cose. La scossa di 3.6 è stata seguita poco dopo da una meno intensa di 2.5.

Ultimo aggiornamento: 21:22

