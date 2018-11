Terremoto di 3.5 nel Barese: paura e gente in strada a Matera, Lecce e Taranto

Una scossa di terremoto è stata chiaramente avvertita dalla popolazione in provincia di Bari alle 13.45. Il sisma, secondo le rilevazioni dell'Ingv, è stato di magnitudo 3.5 a profondità di 38 chilometri. Altamura e Gravina in Puglia i comuni più vicini all'epicentro, ma il terremoto è stato avvertito chiaramente anche a Bari, Lecce, Taranto e persino Foggia. Molte chiamate allarmate dei cittadini ai vigili del fuoco. Sui social, nei comuni vicini all'epicentro, i cittadini parlano di aver udito «un boato». Non sono segnalati per ora danni a persone o cose, ma molte persone per la paura hanno avvertito malori.

Allarme sulle Murge. Ad Altamura la scossa sismica è stata distintamente avvertita e molta gente è uscita dalle abitazioni per lo spavento dopo aver sentito tremare le case ed è rimasta fuori per diversi minuti prima di rientrare. La scossa è stata avvertita in numerosi Comuni della provincia. Sono in corso accertamenti per la verifica di danni a cose o persone, anche se nell'immediatezza non risultano segnalazioni.

La scossa di terremoto è stata nitidamente avvertita anche a Matera e in altri comuni della provincia, confinante con il Barese. Nella Città dei Sassi in molti sono scesi per strada e sono numerose le telefonate fatte ai Vigili del Fuoco. Al momento non sono segnalati danni a persone o a cose.





