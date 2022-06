Terremoto in Albania, scossa 4.2 al confine con il Montenegro: trema la terra anche in Puglia

Un terremoto di magnitudo 4.2 è stato registrato in Albania, al largo della costa settentrionale, alle ore 6.16. La scossa, al confine con il Montenegro, è stata avvertita anche in Puglia. Secondo i dati dell'Ingv, l'ipocentro del terremoto è localizzato a una profondità di 12 chilometri. Domenica pomeriggio la stessa zona era stata colpita da una scossa di magnitudo 3.4. Non si segnalano per ora danni a persone o cose.

Terremoto in Puglia oggi

Alle ore 7.11 è stata registrata una scossa di magnitudo 2.7 a Stornara, a pochi km da Cerignola, in provincia di Foggia. L'Ingv localizza l'ipocentro ad una profondità di 4 km. Anche in questo caso non si segnalano danni.