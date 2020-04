Terremoto a Napoli di 2.9 con epicentro Pozzuoli, paura in tutta l'area dei Campi Flegrei

Terremoto. Paura a Pozzuoli e Napoli in piena notte per una scossa avvertita alle 2.50. L'Iistituto nazionale di vulcanologia ha rilevato una magnitudo di 2.9 a profondità di soli 2 chilometri. L'epicentro a Pozzuoli nei pressi della Solfatara. Tutta Napoli in pratica ha avvertito il sisma, ma allarme tra la gente soprattutto nei quartieri occidentali, da Agnano e Pianura a Fuorigrotta e Bagnoli. Molte le chiamate al 118 da tutta l'area dei Campi Flegrei ma non risultano danni per ora a persone o cose.

Grande allarme sui social network. Social network pieni di testimonianze di gente che ha avvertito chiaramente la scossa delle 2.50. Il sisma ha ricorsato quello del 5 dicembre scorso di 3.1 sempre a Pozzuoli che allarmò tutta l'area dei Campi Flegrei.



5 Piano, Soccavo (Napoli). Letto che vibra pesantemente per diversi secondi. Se ci penso mi tremano ancora le gambe. Ma dico io, ma perché sempre di notte??? #Terremoto #INGV # — Urgias Giusy (@UrgiasGiusy) April 8, 2020

#terremoto segnalato dagli utenti della app Rilevatore Terremoto a 8km da #Napoli, #Italia. 16 segnalazioni in un raggio di 5km. Scarica la app da https://t.co/N9Zyr5BxyY per ricevere allerte in tempo reale pic.twitter.com/iL13tJAAr0 — Earthquake Network (@SismoDetector) April 8, 2020

Non solo sono chiusa in casa da ben trenta giorni, con crolli emotivi che mi rendono più nervosa e stressata del solito, ma mi sono pure dovuta subire una scossa che ha fatto tremare letto e mobili. Se non muoio quest’anno, non muoio più. #terremoto — 𝓜𝓪𝓷𝓭𝔂. ✧ (@mandyislnfIames) April 8, 2020

