Terremoto Napoli oggi, forte scossa di magnitudo 4: epicentro nei Campi Flegrei, persone in strada

Terremoto a Napoli. Una forte scossa è stata avvertita poco fa in città. Alcune persone si sono riversate in strada. La scossa ha avuto come epicentro i Campi Flegrei, dove è stata registrata una magnitudo di 4.0. Lo si apprende dal sito dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, secondo cui il sisma è avvenuto alle 22.08, ad una profondità di 3 chilometri. Il sisma è stato avvertito distintamente in varie zone della città, sia nella zona collinare del Vomero che sul lungomare, a Posillipo e nelle aree del centro a ridosso di piazza del Plebiscito. Non si hanno, al momento, segnalazioni di danni. Sono diverse le segnalazioni sui social, con l'hashtag terremoto al primo posto tra le tendenze di twitter e utenti che scrivono da varie zone della città e dell'immediato entroterra spiegando di aver sentito la terra tremare.

Terremoto Napoli, cosa sta succedendo ai Campi Flegrei? Il rischio eruzione e il sollevamento del suolo

L'altra scossa

Un'altra scossa si era verificata in serata, nei Campi Flegrei, alle ore 20:53.

La magnitudo è stata di 1.8 con epicentro nell'area della Solfatara ad una profondità di 2.4 chilometri. La scossa è stata registrata dai sismografi dell'Osservatorio Vesuviano nell'area dei Campi Flegrei. Alcuni secondi di tremore accompagnati da un boato come riferiscono alcuni residenti di Pozzuoli e Arco Felice. L'evento sismico è stato avvertito anche a Napoli, in particolare ad Agnano, Pianura e Fuorigrotta. Il terremoto segue quello di magnitudo 2.9 localizzato ieri alle 15:33 in prossimità del vulcano Solfatara.