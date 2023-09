Terremoto Napoli, l'Anas assicura: «Nessun danno dopo la scossa nell'area flegrea»

Venerdì 8 Settembre 2023, 16:51 - Ultimo aggiornamento: 16:52

A seguito del terremoto che ha colpito l'area flegrea di Napoli ieri sera, Anas ha messo in atto i protocolli previsti per verificare lo stato delle strutture stradali e autostradali sotto la sua gestione. In particolare, i tecnici specializzati hanno condotto ispezioni specifiche su ponti e viadotti delle strade statali 7 Quater "Domitiana", 686 "di Quarto" e 7/bis "di Terra di Lavoro". Le attività di controllo non hanno rivelato danni strutturali né la necessità di limitare la circolazione. Cosa dobbiamo aspettarci se dovesse eruttare il Supervulcano dei Campi Flegrei