Terremoto a Milano, la paura durante la scossa: «Tremavano muri e pavimento, sono ancora sotto choc»

Forte scossa di terremoto nei dintorni di Bergamo, avvertita anche a Milano e nei territori di Monza e Brianza. Attimi di paura e tensione intorno alle 11:30 della mattinata di oggi. «Sembrava di stare sulle montagne russe», scrive un utente su Twitter qualche istante dopo la scossa. Molti gli utenti che hanno postato una foto da sotto il tavolo della propria abitazione dove si sono rifugiati durante il terremoto.

Terremoto Bergamo-Milano: «É volato il mouse del pc»

Secondo le prime informazioni dell'Ingv, la magnitudo sarebbe compresa tra 4.3 e 4.8. L'epicentro esatto è a 2 km a Est di Bonate di Sotto, nel Bergamasco. «Che spavento», «Sesto piano forte forte da brividi speriamo bene…», si legge su twitter.

«Scossa di #terremoto un quarto d'ora fa in provincia di Milano. Tremava tutto il palazzo sono ancora sotto shock», scrive un altro. E ancora: «Non so se è suggestione, ma a tratti mi sembra di sentire ancora qualcosa sotto i piedi…non so spiegare…come una specie di brontolio. Che botta stavolta ragazzi. Spero che a Bergamo stiano tutti bene». «Sono vibrati i muri e il pavimento...».

Sono molte le foto postate sui social da sotto i tavoli delle abitazioni.

Non io che sono sotto un tavolo dopo una scossa di #Terremoto pic.twitter.com/mcMyOSF4GL — Kemist🧪Sum (@KemistSum) December 18, 2021

Io che non mi sono per niente preso male per questa scossetta a milano… #terremoto pic.twitter.com/0VwRXsNelY — Piero Angelo (@PieroAngeloreal) December 18, 2021

In un video si vede una bottiglia di plastica vuota vibrare energicamente sopra un tavolo.

Altri utenti, postano qualche istante dopo la scossa, foto dei danni alle proprie abitazioni: crepe sui soffitti e sulle pareti.