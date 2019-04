​Terremoto nelle Marche: doppia scossa di magnitudo 2,7 e 3,1

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata alle 6:25 nelle Marche dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. La scossa, a una profondità di 23 km, è avvenuta a due km da Santa Vittoria in Matenano, in provincia di Fermo. Una ventina di minuti prima un'altra scossa di magnitudo 2.7 è stata registrata in provincia di Macerata.

[DATI #RIVISTI] #terremoto ML 3.1 ore 06:25 IT del 20-04-2019 a 2 km W Santa Vittoria in Matenano (FM) Prof=23Km #INGV_22085331 https://t.co/RfUHSzHdkd — INGVterremoti (@INGVterremoti) 20 aprile 2019

Ultimo aggiornamento: 08:30

