Terremoto sul Gargano, trema la provincia di Foggia: scossa di magnitudo 5 avvertita anche in Molise e Abruzzo

Terremoto sul Gargano. Alle 17.35, una forte scossa di magnitudo 5 ha fatto tremare il Gargano e la provincia di Foggia. La scossa è durata all'incirca dieci secondi. Secondo le informazioni fornite dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, la scossa ha avuto epicentro in mare, con coordinate geografiche (lat, lon) 42.1240, 15.7200, e ipocentro a una profondità di circa 35 chilometri. Secondo diverse segnalazioni, il sisma è stato avvertito anche in Molise e in Abruzzo.