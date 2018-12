Ultimo aggiornamento: 22:25

Un terremoto di magnitudo 3.0 è avvenuto questa sera a Gangi nel Palermitano. Il sisma è stato registrato alle 21:50 a una profondità di 8 km. Non si hanno per ora notizie di danni, anche se molte persone sono scese in strada.La scossa è stata localizzata dalla Sala Sismica dell'Ingv di Roma, vicino al parco delle Madonie