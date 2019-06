Terremoto in Friuli di 4.0, paura da Udine all'Austria. Protezione Civile: nessun danno

Terremoto in Friuli, forte scossa sulle Alpi Carniche. L'istituto nazionale di vulcanologia (Ingv) ha rilevato un sisma di magnitudo 4.0 con epicentro Tolmezzo (Udine) alle 15.57. Il terremoto ha avuto profondità di soli 5 chilometri ed è stato avvertito in un'area molto ampia, a Udine, in comuni dell'Alto Friuli come Tarvisio e persino in Austria. I centri più vicini all'epicentro sono Verzegnis, Tolmezzo, Cavazzo Carnico e Lauco.

Protezione civile: nessun danno. La Protezione Civile fa sapere che, fatte le prime verifiche, in contatto con le strutture di #protezionecivile sul territorio non risultano feriti né danni. Il terremoto, però, è stato «avvertito dalla popolazione».

Tre giorni fa, l'11 giugno, un analogo terremoto di magnitudo 3.1 (ML Richter) era stato registrato alle 8.54 nei pressi della località di Ziri, in Slovenia, a 44 chilometri Est-Sud-Est di Drenchia.





