Terremoto a Firenzuola di 3.8: avvertito anche a Bologna e Imola

Terremoto tra Emilia-Romagna e Toscana poco prima delle 18. Secondo i dati dell'Ingv la magnitudo è di 3.8 e l'epicentro è stato registrato a 6 chilometri a nord di Firenzuola ad una profondità di 14 chilometri. Avvertito anche a Bologna, Imola, Faenza, Scarperia. La scossa è stata avvertita in diversi paesi a ridosso del confine tosco-romagnolo, come Casola Valsenio (Ravenna). «L'abbiamo sentita distintamente - dice il sindaco Giorgio Segrini all'ANSA - C'è stato un pò di spavento». Al momento non risultano segnalazioni di danni.