Terremoto sull'Etna di 3.5 avvertito chiaramente da Catania a Messina

Terremoto, la terra ha tremato in due occasioni stamani sull'Etna, in Sicilia. L'istituto nazionale di vulcanologia ha rilevato due scosse con ipocentro a sei chilometri a ovest di Milo e a una profondità di cinque chilometri. Prima un terremoto alle 11.10 di magnitudo 2,6, poi il più forte di magnitudo 3,5 alle 11.32. Non sono stati segnalati danni a cose o persone, ma la scossa è stata avvertita chiaramente dalla popolazione su tutta la costa orientale, da Catania a Messina.

Ultimo aggiornamento: 13:56

