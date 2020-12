Terremoto in Emilia-Romagna, scossa di magnitudo 3.3 fra Reggio e Modena: gente in strada

Una scossa di magnitudo 3.3 è stata avvertita alle 10.20 di stamattina, 13 dicembre, in Emilia-Romagna fra le città di Reggio Emilia e Modena. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) individua l'epicentro del terremoto a Castellarano (RE) a una profondità di 29 km. La scossa non ha fatto registrare danni a persone o cose, ma è stata distintamente avvertita dalla popolazione che si è riversata in strada impaurita.

