​Terremoto a Forlì di 3.7 avvertito chiaramente fino in Toscana

Terremoto, due scosse piuttosto forti sono state rilevate dall'Istituto nazionale di vulcanologia alle ore 18.52 e alle 18.54 in Emilia-Romagna. L'istituto comunica una magnitudo di 3.7 e 2.9 con epicentro a sette chilometri da Premilcuore, in provincia di Forlì-Cesena. Paura tra la popolazione. La Protezione Civile aveva invece comunicato una iniziale magnitudo di 3.9. La scossa, a soli sei chilometri di profondità, è stata avvertita in un'area ampia: a Forlì, a Faenza e a Cesena. E fino in Toscana. Non vengono per ora comuinicati danni a persone o cose.



Terremoto, serie di forti scosse nelle Filippine: otto morti e 60 feriti



Ultimo aggiornamento: 19:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA