Ultimo aggiornamento: 14:19

Scossa di terremoto avvertita a, in Calabria. Secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) il sisma, stimato in un primo momento tra 3.4 e tra 3.9, è stato misurato in magnitudo 3.7. Le coordinate geografiche, (lat, lon) 39.18, 17.18, individuano la scossa a largo dellaad una profondità di 9 km. Per un raggio di 30 km.Secondo le prime testimonianze su Twitter , la scossa è stata avvertita proprio a Crotone ma anche in provincia di Catanzaro: «È stato intenso ed è durato diversi secondi» scrivono gli utenti sui social network.