Terremoto Croazia oggi: scossa 6.3 avvertita in Veneto, Lombardia e persino ai Castelli Romani e a Napoli

Una forte scossa di terremoto in Croazia , con epicentro vicino Zagabria, è stata avvertita in un'ampia area del nord-est d'Italia. Utenti su Twitter riferiscono di averla avvertita in Trentino, Veneto, Friuli Venezia Giulia e qualcuno persino a Bologna, Ancona e Pescara. Le prime notizie parlano di un terremoto di magnitudo 6.3 che è stato registrato vicino Zagabria (ieri un'altra scossa di 5.2). Il sisma è stato avvertito distintamente in particolare sulla dorsale Adriatica italiana e nei Balcani.

Terremoto in Croazia di magnitudo 5.2: la scossa sentita in tutto il Friuli Venezia Giulia

Scossa avvertita anche a Napoli

La forte scossa di terremoto registrata in Croazia è stata avvertita chiaramente in gran parte del Nord-Est dell'Italia, fino anche al Ravennate e a nord di Napoli. Molta paura tra i cittadini, anche se al momento non si registrano danni né feriti. Utenti riferiscono di averla sentita anche nella zona dei castelli romani.

