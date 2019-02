Terremoto sull'Etna di 3.4, paura a Catania e in molti comuni della costa

Terremoto, torna la paura sull'Etna, a Catania e sulla costa siciliana Sicilia orientale. Una scossa di magnitudo 3.4 è stata registrata dall'Istituto nazionale di vulcanologia alle 12.54. La profondità di soli quattro chilometri ha fatto sì che l'evento venisse avvertito chiaramente tra la popolazione nel capoluogo Catania e in tutti i comuni della costa come Giarre e Acireale. Segnalate telefonate di gente ai vigili del fuoco. Epicentro a un chilometro da Ragalna. Al momento non sono segnalati danni a persone o cose.



Ultimo aggiornamento: 13:40

